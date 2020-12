Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, était l’invité de Jean-Jacques Bourdin ce mardi matin sur l’antenne de RMC et BFM TV.

Jean-Michel Blanquer calme le football français dans l’affaire Mediapro. L’Etat ne viendra pas en aide pour palier à la défaillance du groupe sino-espagnol dans le dossier des droits TV. « Ce qui est certain, c’est que nous n’avons pas vocation à couvrir des risques inconsidérés. Dans cette affaire Mediapro, il y a des choses qui se sont passés qui ne sont pas bonnes. Des acteurs privés ont pris des risques et ça ne doit jamais se reproduire c’est pour cela qu’il faut le souligner. On ne peut pas dans la vie des affaires, prendre des risques et appeler l’Etat comme un pompier ça serait trop facile », a indiqué Jean-Michel Blanquer dans « Bourdin Direct ».

Avant de poursuivre son explication : « En tant que ministre des Sports, je suis très attentif à la vie des clubs. Je ne pense pas que le Gouvernement laissera les clubs professionnels faire faillite. L’objectif est d’empêcher la mort des acteurs du Sport. » La LFP doit maintenant faire face à une forte crise et doit rapidement trouver une solution pour permettre à ses clubs de payer les salaires à la fin du mois de décembre.