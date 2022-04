Victoire 3 buts à 2 pour les Reds de Liverpool ce samedi après-midi en demi-finale de la FA Cup. Les joueurs de Jürgen Klopp ont battu l’adversaire et le grand rival Manchester City sur la pelouse du Wembley Stadium.

les hommes de Jürgen Klopp ont rapidement pris les devants grâce à un nouveau but de la tête du défenseur central français Ibrahima Konaté (9e), son 3e en 10 jours ! Dans la foulée, Sadio Mané a fait le break en exploitant une énorme bévue de Steffen (17e). Mané s’offre un doublé juste avant la mi-temps et permet aux Cityzens de regagner la pause avec trois buts d’avance. Mais la bande à Pep Guardiola sonne la révolte par Jack Grealish, qui réduit le score au retour des vestiaires (47e).avant que Bernardo Silva ne ramène les siens à un but (90e).