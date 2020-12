Pour voir du spectacle ce dimanche en Liga, il fallait jeter un oeil sur une affiche secondaire. Grenade accueillait Huesca. Score final : 3-3.

Les visiteurs ont fait la course en tête dans ce match. Huesca a marqué par Mikel Rico (21e), Borja Garcia (49e) et Shinji Okazaki (82e). Grenade a réponde par des buts de Luis Suarez (43e), Jorge Molina (88e) et German Sanchez (90e), pour arracher in extremis le point du nul sur sa pelouse.

Au classement, Grenade, où évolue le Français Maxime Gonalons, pointe à la 7e place et devance le Barça, battu samedi soir à Cadix (2-1). Malgré ce bon point pris à l’extérieur, Huesca reste dernier.