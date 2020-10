EXCLU SPORT.FR – La situation commence à se tendre entre le principal diffuseur du championnat, Mediapro, et la LFP. Les présidents de la Ligue 1 et de la Ligue 2 commencent à s’inquiéter de cette situation…très complexe.

“On veut renégocier le prix”, cette petite phrase de Jaume Roures dans les colonnes de L’Equipe fait trembler le football français depuis quelques heures. Mediapro, principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, veut renégocier son contrat avec la LFP et n’effectuera pas le virement du mois d’octobre d’un montant de 172 millions d’euros. “C’est un massacre pour le football français. J’ai des employés à payer, des factures, des prestataires…les droits TV représentent 83% de mes recettes, sans billetterie avec le COVID, si je n’ai pas cet argent avant la fin du mois d’octobre c’est un massacre pour mon club”, nous confie ce président d’un club de deuxième division. Avant de poursuivre sur l’état général de la Ligue 2 : “Je ne suis pas le seul dans ce cas, plusieurs clubs de Ligue 2 peuvent mourir si l’argent n’arrive pas dans les prochaines semaines ou pire si Mediapro décide de se retirer de la diffusion du championnat. C’est une situation urgente et très grave.”

La température est la même dans les clubs de Ligue 1. Depuis quelques jours, les présidents organisent des réunions pour gérer la situation. Vincent Labrune, nouveau président de la LFP, doit maintenant faire face à sa première crise. “C’est à lui de nous sauver. Il faut se mettre autour d’une table avec Mediapro et essayer de trouver un accord équitable pour les deux parties, lâche ce président d’un club de Ligue 1. Il ne faut surtout pas casser le contrat avec Mediapro et relancer un appel d’offres. C’est la plus mauvaise fin possible pour cette histoire.” Ce président qui vient de boucler un gros transfert cet été ne cache pas son inquiétude pour les finances de son club : “Pour le transfert réalisé cet été, j’ai mis le versement des droits TV en caution du paiement. Comment je fais maintenant si Mediapro ne verse pas l’argent ? Je suis dans le flou total.”

Les questions sont nombreuses et les clubs attendent maintenant le résultat des négociations entre la LFP et le principal diffuseur du championnat qui dépense chaque année 780 millions d’euros annuels pour huit matches de Ligue 1 et 34 millions d’euros par an pour 8 matches de Ligue 2.