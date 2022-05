Thiago Motta et sur le point de quitter La Spezia. Le PSG va-t-il se pencher sur le dossier pour Remplacer Mauricio Pochettino ?

La Spezia et Thiago Motta sont sur le point de se séparer d’après Fabrizio Romano. L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a terminé 16ème de Serie A avec les Aquilotti. Francesco Farioli pourrait le remplacer. Le PSG est actuellement à la recherche d’un entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino qui est dans le flou le plus total concernant son avenir. Supporters parisiens et observateurs de la Ligue 1, un retour de Thiago Motta en tant qu’entraîneur pour remplacer le technicien argentin serait-il une bonne idée pour le PSG ? À vos votes !

Thiago Motta, une bonne idée pour remplacer Mauricio Pochettino ? Oui

Le nom de Thiago Motta 🇮🇹 fait bien partie de la shortlist pour remplacer Pochettino. ✅



En revanche, son départ de la Spezia ne semble pas lié à une éventuelle arrivée au PSG. Deux clubs italiens lui ont fait des offres, des clubs espagnols sont positionnés.



(@francebleuparis) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 30, 2022