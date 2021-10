Ibrahimovic fait du Ibrahimovic. Le joueur de l’AC Milan, passé par le PSG (2012-2016), s’est exprimé sur sa venue en France, lors d’une interview accordée à Téléfoot.

« Alors je vous manque en France ou pas ? Depuis mon départ, vous parlez de quoi ? Rien, ça doit être chiant de travailler en France désormais. (…) J’ai de très bons souvenirs du PSG, j’ai été l’un des premiers à venir quand le club a été acheté par les Qataris. Je l’ai vu changer en 48 heures. Je fais partie des débuts et j’en suis très fier car sans moi le PSG ne serait pas devenu ce qu’il est aujourd’hui. Les gens pensent que je suis venu pour prendre de l’argent, profiter de la ville et de la vie. Mais non, je suis venu pour faire changer le club », a-t-il déclaré