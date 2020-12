Jérôme Rothen avait attaqué Patrice Evra en justice. La justice vient de trancher, et l’ancien Mancunien se régale.

Sacré Patrice Evra. Insaisissable, l’ancien défenseur de Manchester United est monté au créneau dans son style, tout en discrétion, pour annoncer qu’il avait gagné son procès contre Jérôme Rothen. En effet, il y a un an, lors de l’élimination du PSG en C1 face à Manchester United, Patrice Evra s’en était pris au commentateur de RMC. L’ancien joueur de Paris avait même attaqué l’ancien Mancunien en justice. Mais selon ce dernier, il n’a pas eu gain de cause.

Une victoire que Patrice Evra a officialisée et en a même profité pour en rajouter une couche, du Pat dans le texte. « Je voulais juste partager cette news avec vous les gars. Vous vous rappelez quand j’ai dit que j’allais lui mettre une bonne tarte à Tintin, bah voilà il m’a réclamé 100. 000 boules de dommages et intérêts, mais il avait oublié que j’avais des Milou. Mes Milou, c’est mes avocats, je les paye très cher donc merci parce que la justice française a tranché et j’ai gagné. Paf ! Ça fait un de moins sur la liste. Eh oui, comme tu viens de la cité, les gens croient que tu n’as pas de cerveau. J’ai travaillé dur, j’ai de l’oseille, je sais me défendre donc voilà, t’as perdu. Il n’a pas digéré « enfant de capote trouée », ça ne veut rien dire, mais ça veut dire aussi quelque chose. Il s’est senti menacé le pauvre, mon petit cochon. Très belle journée pour moi. »