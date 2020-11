Belle victoire 3 buts à 2 pour les Toffees d’Everton sur la pelouse de Craven Cottage face aux Cottagers de Fulham.

Dominic Calvert-Lewin (1re et 29e) et Abdoulaye Doucouré (35e) ont inscrit les buts de la victoire, tandis que Bobby De Cordova-Reid (15e) et Ruben Loftus-Cheek (70e) avaient donné espoir à Fulham. Ivan Cavaleiro a quant à lui manqué un penalty pour les locaux.

Au classement, Everton est désormais 6e (16 points), à égalité avec Southampton, qui compte un match en moins. Fulham flirte avec la zone rouge, à la 17e place, avec 4 petits points.