Rafael Benitez, entraîneur d’Everton, a évoqué le recrutement des Toffees pour cet été.

« Quand on veut un gros nom, il faut parfois arranger l’équipe pour y intégrer ce joueur. Nous cherchions des ailiers capables de transpercer les lignes et faire des passes. Nous recherchions un gardien pouvant rivaliser pour le poste de numéro 1, tout en respectant la hiérarchie actuelle (Jordan Pickford reste le numéro 1, NDLR). Je pense que pour le moment, nous sommes très contents. J’espère que nous pourrons continuer à recruter des joueurs afin de pouvoir offrir aux supporters ce qu’ils attendent et donner à l’équipe ce dont elle a besoin », a indiqué le coach dans les médias.