Après le départ de Carlo Ancelotti, James Rodriguez a lui aussi quitté le club laissant une place de titulaire vacante à Everton. En progression depuis plusieurs saisons, les Toffees cherchent désormais à se renforcer avec un milieu de qualité. Donny Van de Beek et Aaron Ramsey sont les pistes privilégiées.

James Rodriguez a quitté l’Angleterre pour le Qatar laissant un trou béant dans le milieu de terrain d’Everton. Pour pallier le départ du Colombien, Rafa Benitez, le successeur de Carlo Ancelotti, cherche des renforts de grandes qualités afin de pérenniser la croissance du club en Premier League. Indésirables à la Juventus Turin comme à Manchester United, Donny Van de Beek et Aaron Ramsey sont des profils pertinents pour le technicien espagnol qui souhaite les relancer au plus haut niveau. Une aubaine pour les deux grosses écuries européennes qui veulent s’en séparer au plus vite. Selon CalcioMercato, ces deux dossiers devraient aboutir lors du prochain mercato hivernal.