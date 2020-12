Ce samedi soir, Everton affronte Chelsea pour un vrai choc de la Premier League. Une rencontre que manquera James Rodriguez forfait.

Coup dur pour Carlo Ancelotti et les Toffees d’Everton avant le choc du soir face aux Blues de Chelsea. Privé de Coleman, Digne et Fabian Delph, c’est au tour de James Rodriguez de devoir déclare forfait. L’international colombien, touché à un mollet après le match face à Burnley et pas encore apte pour reprendre la compétition. Une bien mauvaise nouvelle pour le club de la Mersey qui aura besoin de faire un match plein pour terrasser un Chelsea en très très grande forme.