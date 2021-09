Victoire 2 buts à 0 pour l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir dans le cadre de la première journée d’Europe League face aux Glasgow Rangers.

Rangers – Olympique Lyonnais 0-2 : Les Gones ont surpris le club écossais entraîné par Steven Gerrard sur des buts de Karl Toko Ekambi (23e) et James Tavernier (55e csc). Dans l’autre match du groupe A, les Danois de Brondby et les Tchèques du Sparta Prague se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Lors de la prochaine journée, les hommes de Peter Bosz accueilleront Brondby.

Brondby – Sparta Prague 0-0

Classement groupe A :

1- Olympique Lyonnais 3 points

2- Sparta Prague 1 point

3- Brondby 1 point

4- Glasgow Rangers 0 point