L’Eintracht Francfort a remporté l’édition 2022 de l’Europa League ce mercredi soir en finale après son succès 5 à 4 aux tirs aux buts face au club écossais des Rangers. Les Allemands soulèvent le trophée 42 ans après leur dernier titre sur la scène européenne.

Eintracht Francfort – Rangers 1-1 (5 tab 4) : les joueurs d’Oliver Glassner l’emportent ce mercredi soir sur la pelouse du stade Ramon Sanchez Pizjuan contre les Rangers qui disputaient leur cinquième finale pour une seule remportée. Dans une finale ouverte et très agréable à regarder, ce sont les Ecossais qui ouvrent la marque en deuxième mi-temps par l’intermédiaire de Joe Haribo qui profite d’une glissade du défenseur pour se présenter devant Kévin Trapp et prend à contre-pied l’ancien portier du Paris Saint-Germain. Les Rangers ouvrent le score à la 57e minute de jeu, avant de voir l’adversaire revenir au score. 12 minutes plus tard, Francfort revient à égalité avec un but de Borré parfaitement servi par la star de l’équipe Filip Kostic.

En prolongations, les deux équipes se livrent coup pour coup et Ryan Kent pense donner la victoire à son équipe mais c’est sans compter sur un arrêt absolument exceptionnel de Kévin Trapp qui sauve son équipe. Dans la séance de tirs aux buts, c’est Aaron Ramsey entré en jeu pour cette séance qui manque sa frappe et tire sur le gardien allemand. Buteur du match, Borré fusille Alan McGregor et offre le titre au 11e de la Bundesliga qui retrouvera la Ligue des champions dans quelques mois. Francfort succède aux Espagnols de Villarreal vainqueurs en 2021.