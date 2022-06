L’Equipe de France U17 a remporté l’Euro 2022 ce mercredi soir après sa victoire en finale 2 buts à 1 contre les Pays-Bas.

Menés sur un but de Jaden Slory (48e), les joueurs de José Alcocer ont renversé les débats grâce à un doublé de Saël Kumbedi (58e, 60e), le défenseur du Havre. La France inscrit son nom au palmarès dans cette catégorie pour la troisième fois de son histoire, après 2004 et 2015. L’exploit est d’autant plus remarquable pour les jeunes Tricolores que les Oranje avaient gagné les deux dernières éditions.