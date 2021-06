En s’imposant 1-0 face à l’Espagne ce jeudi, le Portugal a décroché son ticket pour la finale de l’Euro Espoirs.

Grâce à un but contre son camp de l’ancien défenseur Barcelonais Jorge Cuenca, le Portugal s’est imposé sur la plus petite des marques ce jeudi en demi-finale de l’Euro des moins de 21 ans. En finale de la compétition, les coéquipiers de Rafael Leao retrouveront le vainqueur du choc entre l’Allemagne et les Pays-Bays (21h).