Dans les colonnes du Corriere dello Sport, Xherdan Shaqiri a évoqué l’exploit de la Suisse contre l’équipe de France en 8e de finale du dernier Euro 2020.

« Le secret ? Vous voulez le savoir ? Nous n’avions pas peur de la France. Nous les avons battus collectivement, chacun a fait sa part de travail, c’est comme ça qu’on réalise de grandes choses. On y a cru jusqu’au bout, même quand on était mené de deux buts et que la fin du temps règlementaire était proche », a-t-il indiqué dans les colonnes du journal.