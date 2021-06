La Suisse affronte l’Equipe de France, demain à21h à Bucarest en huitième de finale de l’Euro 2020. Un match où la Nati ne sera pas favorite mais donnera tout pour se qualifier annonce Vladimir Petkovic , le sélectionneur.

La Suisse a acquis sa qualification en finissant meilleur troisième du Groupe A en s’inclinant contre l’Italie, en faisan match nul contre le Pays de Galles et en s’imposant contre la Turquie. En huitième il affronte les champions du monde en titre, l’Equipe de France. Le sélectionneur de la Nati, Vladimir Petkovic reconnait la supériorité des bleus sur le papier mais annonce que son équipe donnera son maximum pour se qualifier en quart de finale de ce championnat d’Europe : « Didier Deschamps a tellement de bons joueurs dans son groupe qu’il a le choix pour les remplacer. De notre côté, il faudra trouver notre propre système et augmenter notre capacité de percussion. Car si on joue à 100 % et les Français aussi, cela ne suffira pas pour nous qualifier. Il faudra dépasser nos limites, en espérant que la France ne sera pas à 100 %. »