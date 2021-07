Sélectionneur de l’Angleterre, Gareth Southgate est revenu sur la qualification de ses joueurs pour la finale de l’Euro 2020 ce mercredi soir face au Danemark.

« Je suis tellement fier des joueurs. C’est une occasion incroyable d’en faire partie, les fans ont été incroyables toute la nuit. Cela n’allait pas être simple. Le match de l’autre soir à Rome l’était, mais nous l’avons dit aux joueurs qu’ils devraient faire preuve de résilience et ne pas tomber dans certains travers, et nous l’avons fait ce soir. Quand vous avez attendu aussi longtemps pour passer ce stade de la compétition et étant donné l’expérience internationale limitée de certains joueurs, on peut dire qu’ils ont fait un travail incroyable. » A confié le sélectionneur après la rencontre. Dimanche soir à 21 heures, l’Angleterre défiera l’Italie en finale de cet Euro 2020.