Après le match nul 0-0 entre l’Angleterre et l’Ecosse hier soir sur le terrain de Wembley, Gareth Southgate est revenu sur cette rencontre et n’est pas satisfait du visage de ses hommes.

Gareth Southgate s’est dit déçu par cette contre-performance globale devant la presse : « Cela a été une soirée frustrante. On sait qu’on peut mieux jouer que ça. Et il faut rendre hommage à l’Ecosse qui a défendu avec vaillance et a bien joué. On n’a pas fait assez pour remporter le match, et quand on ne remporte pas un match en tournoi, il faut au moins s’assurer de ne pas le perdre. On comprend que ce soit une déception pour nos supporters mais on va se ressaisir et passer au prochain match. Harry Kane en difficulté ? Tout l’équipe doit se regarder en face et se dire ça commence avec moi, il faut que je sois meilleur. On sait que nous n’avons pas fait assez pour gagner ce soir, nous n’avons pas assez tiré au bout, donc c’est une chose sur laquelle on va devoir se pencher ces prochains jours. On travaille encore nos enchaînements offensifs. On joue des matchs de très haut niveau avec beaucoup d’intensité et trouver des espaces est très difficile. L’Ecosse s’est bien repliée sur sa surface et a très bien défendu et on n’a pas réussi à trouver l’ouverture. » Réaction attendue mardi soir lors du dernier match contre la République-Tchèque.