Interviewé dans « The Athletic », Nicolas Anelka est revenu sur la prestation de l’Equipe de France lors du dernier Euro 2020 et notamment Karim Benzema, de retour en Bleu après cinq ans d’absence.

L’ancien international français a livré son analyse et pense que Didier Deschamps aurait du rappeler l’attaquant du Real Madrid, avant de disputer la compétition. « il n’y avait rien de mal à faire revenir Karim Benzema dans le groupe. Individuellement, cela s’est bien passé pour lui – il a pu marquer quatre fois – mais collectivement, l’équipe a manqué de quelque chose. Il aurait été préférable de le faire revenir six mois plus tôt pour qu’il s’adapte. Tout le monde aurait été plus en phase avec le jeu de l’autre. Peut-être qu’ils ne se connaissaient pas encore tous assez bien pour que tout soit parfait. » Voilà qui est dit !