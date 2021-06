La France est largement favorite de l’Euro 2020 aux yeux de Michel Platini qui compte sur un grand trio Benzema-Mbappé-Griezmann.

Invité sur le plateau de RMC Sport pour évoquer les chances de l’équipe de France à l’Euro 2020, Michel Platini a souligné la puissance offensive des Bleus avec le retour de Karim Benzema. Il attend d’ailleurs beaucoup du trio que la star du Real Madrid composera avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. « Je pense que ce trio fait peur aux autres. Ce sont trois joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Je pense que dans l’histoire du football français, je ne suis pas sûr que l’on en ait eu un comme ça. Peut-être Kopa, Piantoni et Fontaine qui marquaient des buts mais c’était en 1958. »

Concernant le titre de champion d’Europe, Platini mettrait encore une petit pièce sur l’équipe de Didier Deschamps. « Je pense que ce n’est pas prétendument favorite, elle est favorite. Je pense que l’équipe de France, aujourd’hui, est au-dessus de tout le monde. Soit par ses individualités et aussi par le nombre très important de joueurs qui peuvent jouer en équipe nationale. Je pense que Didier Deschamps a un champ de joueurs extraordinaire. La difficulté c’est de trouver les onze dans tout ce lot de très grands joueurs. Je pense que l’équipe de France est la plus complète de toutes. Après, si les individualités font l’équipe, s’entendent bien et que les planètes sont alignées, je pense qu’il n’y aura aucun souci. (…) Il y a trois matchs importants et ce sont le quart, la demi-finale et la finale. Quoique cette année le groupe est aussi relevé. »