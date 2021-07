L’ancien attaquant de la sélection allemande ne s’est pas montré tendre avec ses anciens coéquipiers après l’élimination face à l’Angleterre.

L’ancienne star de la Mannschaft Lukas Podolski est revenu sur le huitième de finale manqué des hommes de Joachim Löw mardi dernier contre l’Angleterre (2-0). Invité du podcast EM Insider, le buteur d’Antalyaspor explique que le problème face aux Three Lions était surtout d’ordre psychologique et que la future arrivée d’Hans Dieter Flick sur le banc pourrait bouleverser les choses.

« Il a manqué l’ambition et la volonté qu’il y avait avant. Tout le monde avait l’air dépité. Quand on voit le visage des joueurs, rien ne bouge. Un incendie aurait pu se déclarer dans le stade, ils seraient restés sur le terrain. Il y a peu de plans pour l’avenir. C’était insuffisant sur le plan offensif, ça manquait d’idées, d’envie de marquer. Nous n’avons pas dix joueurs qui n’ont pas été appelés et qui auraient mérité d’être là. »