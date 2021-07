Joueur du FC Barcelone, Gérard Piqué n’a pas été convoqué en sélection nationale avec la Roja. Peu importe, il soutient son pays et revient sur la défaite aux tirs aux buts hier soir en demi-finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Pas toujours connu pour son fair-play légendaire, le défenseur central du FC Barcelone a posté un message twitter afin de féliciter les Espagnols et il ne peut pas s’empêcher un petit tacle sur l’équipe adverse. « Énorme tournoi de la sélection. On peut être fier. Il y a beaucoup de mérite à atteindre les demi-finales de l’Euro. Je ne pense pas qu’il y ait une meilleure équipe dans la compétition, mais les tirs au but sont parfois très cruels. Ce n’est pas un hasard si lors des quatre séries (de tirs au but) à l’Euro comme en Copa América l’équipe qui tire en premier a gagné. Les statistiques disent que le premier a plus de chances et dans un tournoi comme celui-ci, il ne me semble pas juste qu’un tirage au sort (de l’équipe qui tire en premier) vous fasse commencer (la série) avec un désavantage, » a-t-il posté sur Twitter.