A la surprise générale, Les Pays-Bas sont éliminés de l’Euro dès les huitièmes de finale par la République Tchèque, 0-2. Une défaite que Matthijs de Ligt prend pour lui.

Les Pays-Bas semblaient être tombés dans une partie de tableau idéale du moins jusqu’en demi-finale mais les Néerlandais ont craqué et n’ont pas justifié leur statut de favori. L’opposition proposée contre les Tchèques a été très séduisante. Les débats ont été très équilibrés pendant de nombreuses minutes avant deux faits de jeu qui ont bouleversé le scénario de la rencontre. A la 52′, Donyell Malen est seul dans la surface mais manque son dribble et perd son face à face contre Tomas Vaclik. Sur la longue relance en profondeur de la défense thèque, Matthijs De Ligt perd l’équilibre et met la main pour empêcher son adversaire de partir seul au but. Après vérification de la VAR, le défenseur central est expulsé, (55′). La suite n’est qu’une « promenade de santé » pour la République Tchèque qui crée l’exploit. Tomas Holes (68′) et Patrik Schick (80′) concrétisent la domination de leur formation et offrent la victoire aux siens. Ils passent en quarts de finale au détriment d’un oustider de la compétition.

A l’issue du match, le jeune défenseur de la Juventus assume ses responsabilités dans le naufrage de son équipe : « Bien sûr, ça fait mal. On a perdu le match principalement à cause de ce que j’ai fait. Avec du recul, je n’aurais pas dû laisser le ballon rebondir. On contrôlait le match. On a eu quelques occasions, surtout en première période. Je n’ai pas l’impression qu’ils aient eu beaucoup d’occasions. Mais le carton rouge a évidemment fait la différence. »