Parmi les favoris du prochain Euro, l’Angleterre se cite très vite. Aux côtés de la France, du Portugal, de l’Espagne même de l’Italie ou de l’Allemagne, l’équipe de la couronne possède sans nul doute une très belle génération. Et à son sein, quelques joyaux.

Le retour aux sources du sport roi. Né en Angleterre, le football pourrait voir, cette année, les Three Lions enfin couronnés lors de l’Euro 2020. Le 1er juin dernier, Gareth Southgate a dévoilé la liste (alléchante) des 26 hommes qui vont représenter l’île royale cet été. Pickford, Alexander-Arnold, Walker, Maguire, Trippier, Chilwell, James, Stones, le gardien et la défense titulaire se trouve surement parmi ses noms. Et si ici les casse têtes commencent, notamment au poste de latéral droit, il n’en est rien en comparaison à l’armada offensive que possède l’Angleterre.

Parce qu’il sera ici tout le défi de Southgate. Comment aligner une équipe solide avec autant de talents offensifs. Jack Grealish, Mason Mount, Phil Foden, Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling ou encore Jadon Sancho sont autant d’atouts que d’arrache cheveux pour le sélectionneur anglais. Une liste non exhaustive à laquelle on pourrait ajouter Dominic Calvert-Lewin et même Bukayo Saka. Parce que s’il y a trois lions sur le maillot, il n’y aura peut-être aussi que trois attaquants sur le terrain. À Southgate de faire le bon choix.