Ancien journaliste sur « Canal+ », Pierre Ménès continu de suivre le football et tout naturellement l’Equipe de France. Quelques jours après l’élimination en huitièmes de finale de l’Euro contre la Suisse, il livre son analyse.

Dans une longue interview sur son compte Twitter, Ménès n’a pas été tendre avec Didier Deschamps et lui reproche des choix avant et pendant le match face à la Nati : « On ne peut évidemment pas exonérer la responsabilité de Didier Deschamps dans ce fiasco. Sa composition de départ contre les Suisses était aberrante : Lenglet défenseur axial, Pavard – en immense difficulté depuis le début du tournoi – à droite et Rabiot piston gauche ce qui ne correspond à aucune de ses qualités mis à part le fait d’être gaucher. (…) En voulant intégrer Benzema à son équipe, Didier Deschamps a renié ses principes et n’a pas su faire évoluer le reste de son équipe. » Le message est passé.