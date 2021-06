L’Equipe de France débute son Euro, ce soir à 21h contre l’Allemagne. Avec son attaque de feu, cette équipe est favorite de ce championnat d’Europe mais pour David Trezeguet, champion du monde 98, il ne faut pas s’enflammer.

David Trezeguet, champion du monde 1998 a offert le titre de champion d’Europe a l’Equipe de France contre l’Italie en finale, évoque dans les colonnes du Parisien, l’échec lors de la coupe du monde 2002. En effet, les Bleus, se sont présentés avec la meilleure attaque possible mais ils ont été éliminé dès le premier tour en marquant zéro but. Lors de cet Euro 2020, l’equipe de Didier Deschamps, se présentera avec Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé mais pour l’ancien joueur de la Juventus Turin, ce n’est pas forcement un gage de réussite : « On possédait alors les trois meilleurs réalisateurs de trois championnats européens, Thierry Henry en Premier League, Djibril Cissé en Ligue 1 et Trezeguet en Serie A et au final on achève le premier tour avec zéro but. Sur le papier, au niveau des statistiques, on était peut-être les plus forts. Mais il y a une seule vérité, c’est celle du terrain. Quand tu as ça à l’esprit, tu as déjà fait un pas en avant. Pour connaitre Didier, il a dû beaucoup travailler l’aspect mental pour s’épargner pareils tracas et entrer de la meilleure des manières dans le vif du sujet. Le premier match est primordial. Il donne le ton d’une compétition. J’imagine les joueurs pressés d’en découdre avec l’Allemagne. C’est une première finale. Il y en aura, si tout va bien, six autres ensuite. »

La France débute ce soir à Munich contre l’Allemagne avant d’affronter le Portugal et la Hongrie à Budapest.