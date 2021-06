Le 11 juin 2021, c’est le coup d’envoi de l’Euro 2020. Après un an d’attente, les amoureux du ballon rond pourront enfin vivre un mois d’émotions intenses avec l’Euro 2020. Les 24 sélectionneurs ont d’ores et déjà sorti leur première liste de joueurs.

L’équipe de France réunie à Clairefontaine

Depuis mercredi dernier, l’équipe de France a commencé sa préparation à Clairefontaine dans les Yvelines. L’entraîneur des Bleus a fait le point sur ce stage.

Ce dernier tend à renforcer la cohésion entre les joueurs et à rôder les automatismes durant les matchs. Il mettra également l’accent sur leur préparation physique et mentale. Ils doivent être au meilleur de leur forme à l’issue de ces 20 jours de regroupement.

L’équipe de France 2021 aura fière allure cette année. Tous les postes ont chacun une doublure de niveau international. La concurrence pour une place de titulaire parmi les sélectionnés sera rude. Notamment au niveau de la défense centrale avec des joueurs, comme Kimpembe ou Varane, qui évoluent dans des top clubs européens. Pour l’attaque, le trio Griezmann, Mbappé et Benzema fera parler vitesse et puissance face aux rugueuses défenses des autres nations.

Un match amical contre le Pays de Galles

Dans leur préparation, les Bleus auront un match amical face aux Dragons du Pays de Galles le mercredi 02 juin. Ils auront fort à faire face aux coéquipiers de Gareth Bale. Pour ce match, nous pourrons espérer voir à l’œuvre le trio Griezmann, Mbappé et Benzema.

La titularisation de Kanté pour ce match est incertaine. Vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions avec Chelsea, il est très probable que Didier Deschamps le laissera sur les bancs mercredi prochain à Nice. À noter toutefois que les Bleus n’auront que deux matchs de préparation avant de s’envoler pour Munich.

Pour son premier match à l'Euro, la France affrontera la National Mannshaft. Une rencontre qui s'annonce déjà intéressante.

Le numéro 19 pour Benzema

Après l’annonce du retour de Benzema, Didier Deschamps a tenu à rassurer qu’aucun changement particulier ne sera effectué. En effet, les champions en titre garderont leur numéro de maillot aux derniers Mondiaux en Russie.

L’attaquant du Real Madrid ne portera pas alors son ancien numéro 10, porté par Kylian Mbappé. Si ce dernier est ravi d’avoir dans ses rangs KB9, il ne lui laissera pas son numéro. Benzema ne portera pas non plus dans le dos le numéro 9. Ce dernier est déjà attribué au joueur de Chelsea Olivier Giroud.

Certains médias ont évoqué qu’il est très probable qu’il arborera le numéro 19 pour l’Euro. Le numéro a été porté par Djibril Sibidé, qui n’a pas été retenu pour la sélection 2021, aux derniers mondiaux. Par ailleurs, Karim a déjà porté ce numéro dans le passé.

Kimpembe sur le retour de Benzema

Après presque six ans d’absence, le retour de Karim Benzema a surpris plus d’un. Pour le défenseur du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe, jouer aux côtés de ce grand joueur est un véritable honneur. Lors d’une interview avec l’AFP, le joueur de 25 ans a dévoilé que c’est un rêve pour lui.

Il a aussi salué ses performances. En tant qu’attaquant, il a notamment eu fort à faire face à lui lors des rencontres entre les pensionnaires du Parc des Princes et ceux du Bernabeu. Se tenir sur le même terrain et dans le même camp est une véritable opportunité. Kimpembe souhaiterait apprendre de Benzema, non seulement en tant que joueur professionnel, mais également en tant qu’humain.