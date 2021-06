La Belgique s’est fait peur hier soir, mais s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro. Un match qui n’est pas sans rappeler le France-Belgique de 2018.

Toujours amers depuis l’élimination en demi-finale de Coupe du monde face à la France en 2018 (0-1), les Belges ont pris un semblant de revanche hier soir face au Portugal (1-0). Malmenés par les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, les Diables Rouges sont allé chercher leur ticket pour les quarts de finale de l’Euro à l’arrachée grâce à Thorgan Hazard, auteur du seul tir cadré de la Belgique.

« Est-ce qu’on a joué à la française ? On n’aime pas trop dire ça, mais oui. On a été solides derrière. On va essayer de faire comme la France et aller au bout. On a joué sur notre expérience, les tournois précédents nous ont fait grandir. On a été malins et intelligents pour calmer le jeu après notre but, à la française », ont avoué hier à nos confrères de RMC des supporters belges croisés aux abords du stade olympique de Séville.

Du côté du sélectionneur Roberto Martinez, on se satisfait de la solidité défensive affichée contre le Portugal. « On a joué de manière intelligente et malgré une faible possession nous avons fait preuve d’une mentalité de gagnants qui nous a permis de renverser le champion d’Europe. Notre équipe a appris à souffrir. »