L’Equipe de France affronte le Portugal, champion d’Europe en titre, lors de la dernière journée de la phase de groupe de l’Euro 2020. Suivant le résultat du match, l’adversaire pourrait être plus ou moins compliqué.

En cas de victoire, l’Equipe de France terminera en tête du groupe F et affrontera un troisième de groupe à savoir, l’Ukraine ou la Suisse. En cas de match nul et victoire de l’Allemagne contre la Hongrie, les bleus seront deuxième et affronteront l’Angleterre. En cas de défaite contre les champion d’Europe en titre, ils joueront la Belgique ou les Pays-Bas en huitième de finale.