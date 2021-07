Après la triste élimination du Danemark hier soir en demi-finale de l’Euro 2020 face à l’Angleterre, le coach des Scandinaves Kasper Hjulmand est revenu sur le match.

Tout comme l’ensemble de ses joueurs, il est forcément triste et déçu et ne digère pas non plus la fameuse action du penalty ou deux ballons se sont retrouvés sur le terrain et dans la même zone. Malgré tout, il remercie ses joueurs pour ce magnifique parcours. « Évidemment, c’est une grande déception que nous soyons si près de la finale, et différentes circonstances pendant le match font que nous ne franchissons pas la dernière étape. C’est incroyable ce que les garçons ont fait. Il y a une puissance fantastique dans ces gars-là. Ils jouent au football d’une manière fantastique. Nous avons attaqué, marqué des buts et montré notre vrai visage. Les joueurs ont tout simplement donné tout ce qu’ils avaient – en dehors et sur le terrain. »