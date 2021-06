Pour la télévision belge, le jeune Daouda Peeters n’a pas hésité à dévoiler le programme d’entraînement très méticuleux de son coéquipier Cristiano Ronaldo.

Dans une interview accordée à HLN, le jeune milieu de terrain belge Daouda Peeters a donné le secret de la réussite de son coéquipier de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo. Une alimentation parfaite et une assiduité exemplaire ont permis au Portugais d’accumuler cinq Ballons d’Or au cours de sa carrière.

« Avec lui, c’est toujours pareil. Brocoli, poulet et riz. Avec des litres d’eau, et pas de Coca-Cola, bien sûr. Cristiano veut gagner toujours et partout. Et même s’il ne me connaissait pas très bien à l’époque, il a quand même essayé de tirer le meilleur parti de moi. C’est quelqu’un qui fait grandir les jeunes joueurs, il vous implique vraiment. Je suis allé à la salle de sport pendant un moment et, bien sûr, Cristiano était là à chaque fois. J’ai été impressionné. Cristiano a le corps parfait pour un footballeur. Et bien que je sois aussi assez musclé, ce jour-là je me suis dit : ‘Il y a encore beaucoup de travail à faire’. Mais bon, il est tellement maniaque au sujet de sa forme physique… »