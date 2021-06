Star de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo parle du début de l’Euro 2020 et le premier match des Lusitaniens contre la Hongrie mardi à partir de 18 heures.

En conférence de presse, CR7 a envoyé un message aux autres adversaires et assure que le Portugal est fin prêt pour défendre son titre de champion d’Europe. « En dehors du record, ce n’est pas ce qui me rend enthousiaste. C’est bien, mais le mieux serait de gagner l’Euro deux fois de suite, ce serait la plus belle des choses. Je pense que l’équipe va bien, nous travaillons bien depuis le 27 mai. L’équipe est prête, ce que je veux le plus, c’est partir du bon pied. Gagner le premier match est crucial, la Hongrie est une bonne équipe, avec le public en sa faveur – mais le plus important est d’avoir du monde dans le stade. Nous voulons profiter de cette compétition, l’équipe est bien préparée. »