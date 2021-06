Kylian Mbappé était présent en conférence de presse, ce dimanche, l’occasion pour lui d’évoquer le statut de favori de l’Equipe de France, qui n’est pas un problème pour le champion du monde 2018, bien au contraire.

Avec la victoire lors de la coupe du monde 2018, le retour de Karim Benzema qui permet à Didier Deschamps de disposer d’une attaque : Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé, sans oublier, Ousmane Dembélé ou encore Kingsley Coman. L’Equipe de France est logiquement favorite de l’Euro 2020. Si ce statut peut poser problème, Kylian Mbappé explique en conférence de presse que cela ne doit pas être le cas : « On a acquis notre statut sur le terrain. Quand tu fais ce genre de résultat tu ne peux pas te cacher. On a gagné le respect sur le terrain, on est couverts de louanges et c’est une bonne chose. On est soutenus par les gens et la presse, mais il faut garder de la lucidité. »

Didier Deschamps et ses hommes débuteront l’Euro 2020 face à l’Allemagne, championne du monde 2014 à Munich. Ils affronteront le Portugal, et la Hongrie durant la phase de groupe du championnat d’Europe.