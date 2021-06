Touché à la cuisse hier soir en match amical, Karim Benzema devrait faire son retour à l’entraînement avec les Bleus d’ici 48 à 72 heures.

Depuis la sortie sur blessure de Karim Benzema hier soir, les supporters des Bleus retiennent leur souffle. Touché à la 31e minute et sorti dix minutes plus tard face à la Bulgarie (3-0), le buteur du Real Madrid a été victime d’une béquille. En fin de rencontre le sélectionneur Didier Deschamps s’était déjà montré rassurant concernant l’état de santé de Benzema, et les nouvelles de RMC Sport se veulent optimiste. En contact avec l’entourage du joueur, le média affirme que « le muscle a dégonflé pendant la nuit et que la douleur était moins importante aujourd’hui ».

Pour autant, aucun risque ne sera pris avec le natif de Lyon qui devrait reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers dans deux à trois jours. Plus de peur que de mal pour Karim Benzema, qui devrait être remis pour le premier choc de l’Euro 2020 mardi prochain (21h), face à l’Allemagne.