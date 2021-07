Première demi-finale de l’Euro 2020 entre l’Italie et l’Espagne et voici les compositions d’équipe avant le coup d’envoi à partir de 21 heures.

S’il n’y a pas vraiment de favoris pour cette rencontre, l’équipe espagnole et son sélectionneur Luis Enrique a pris un risque en titularisant Oyarzabal en pointe en lieu et place d’Alvaro Morata. Celui qui évolue à la Juventus est peut-être victime de son club, lui qui joue aux côtés de Bonucci et Chiellini en club qui le connaisse très bien. Hormis ce changement, la Roja aligne un système en 4-3-3 avec Ferran Torres et Dani Olmo en pointe. Aymeric Laporte est aussi présent dans le 11.

🚨 OFICIAL | ¡¡TENEMOS LA ALINEACIÓN INICIAL PARA LAS SEMIS!!



👥 Estos son los once jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para este derbi mediterráneo por un billete en la final de la #EURO2020.



👏🏻 ¿ESTÁIS LISTOS, AFICIÓN? ¡¡VAMOOOOOS!!



🆚 #ITA – #ESP #SomosEspaña pic.twitter.com/Oi4dyDPdvv — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 6, 2021

En face, l’Italie va évoluer également avec un système en 4-3-3 et un Emerson titulaire à la place de Leonardo Spinazzola sortie sur blessure lors du quart de finale face à la Belgique. En pointe, Ciro Immobile est là avec Federico Chiesa à droite et Lorenzo Insigne. Au milieu de terrain, Marco Verratti est présent avec Nicolo Barella et Jorginho.