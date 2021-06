Rendez-vous à partir de 21 heures ce samedi soir pour vivre le premier huitième de finale de l’Euro 2020 entre l’Italie et l’Autriche. Voici les compos probables.

Pour la Nazionale, Roberto Mancini ne devrait pas changer ses plans et faire confiance à son système en 4-3-3 avec une défense Bonucci – Chiellini. Leonardo Spinazzola et Giovanni Di Lorenzo devraient animer les côtés, alors que le milieu de terrain devrait être composé de Manuel Locatelli, Jorginho et Marco Verratti. Le milieu de terrain parisien est bien revenu lors de la victoire face au Pays de Galles et il devrait logiquement remplacer Nicolo Barella. Pas de changement en attaque avec Ciro Immobile, Domenico Berardi et Lorenzo Insigne. Gigio Donnarumma bien évidemment titulaire dans les buts.

Compo probable Italie : Donnarumma / Di Lorenzo – Bonucci – Chiellini – Spinazzola / Jorginho – Locatelli – Verratti / Insigne – Berardi – Immobile.

En face, pour la sélection autrichienne pas vraiment de changement avec un système en 4-2-3-1 avec la star de l’équipe David Alaba aligné sur le flan gauche de la défense. Présences aussi de Marcel Sabitzer et notamment Marco Arnautovic en pointe. Le buteur face à l’Ukraine Baumgartner sera aussi de retour.

Compo probable Autriche : Bachmann / Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba / Schlager, Grillitsch / Laimer, Sabitzer, Baumgartner / Arnautovic.