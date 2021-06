Buteur hier soir avec l’Italie lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 face à la Turquie, Ciro Immobile est comblée ça se ressent dans ses déclarations d’après match.

Après la belle victoire de la Nazionale face à la Turquie sur le score de 3 buts à 0, l’attaquant qui évolue à la Lazio Rome est revenu sur cette très belle soirée. « Une soirée parfaite ? Oui, on a fait notre devoir, en gagnant 3-0 avec des supporters finalement dans le stade, c’est encore plus beau. Je pense qu’on a eu la patience qu’il fallait contre la Turquie, qui est une bonne équipe. On a été très actif en première mi-temps sans réussir à marquer, en seconde période, ils étaient un peu plus fatigués », a lâché le buteur romain au micro de la Rai.