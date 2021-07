Ancien entraîneur de l’AJ Auxerre, Guy Roux est revenu sur l’Euro 2020 et trouve que l’UEFA n’a pas forcément déployé le meilleur format possible pour la compétition.

« Ce tournoi européen est un exemple de ce qu’il ne faudra plus jamais refaire. On a voulu faire plaisir à onze fédérations en leur attribuant des matchs, de Bakou à Glasgow, de Séville à Saint-Pétersbourg. Les Anglais ont fait un déplacement sur sept, à Rome. Le reste du temps, ils sont restés à Wembley. On imagine la fatigue supplémentaire, les formats différents, les précautions sanitaires de ceux qui sont passés d’un pays à l’autre », a pesté l’ancien coach d’Auxerre pour l’Yonne Républicaine.