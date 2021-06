Encore marquée par la défaite en finale de l’Euro 2016, Antoine Griezmann espère bien effacer ce mauvais souvenir avec un sacre cet été.

Dans un entretien accordé à L’Equipe ce mercredi, Antoine Griezmann est revenu sur les objectifs de l’équipe de France lors de l’Euro 2020 cet été. Auteur de deux buts splendides lors des deux derniers matchs des Bleus, face au Pays de Galles (3-0) et à la Bulgarie (3-0), l’attaquant du FC Barcelone a retrouvé son sens du but après une saison difficile en Espagne. Et il compte bien répondre présent avec sa sélection nationale pour aller chercher le titre qui leur a glissé des mains en finale face au Portugal, en 2016.

« On veut gagner. On a l’entraîneur et les joueurs pour. Après, il y a tout un tas de trucs où il faudra faire attention. La compétition va être longue mais après notre défaite en finale en 2016, un Euro réussi, c’est la gagne. »

Pour rappel, l’équipe de France débutera son Euro le mardi 15 juin à 21h face à l’Allemagne, avant de défier la Hongrie le 19 (15h) et enfin le Portugal le 23 (21h).