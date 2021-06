La Mannshaft s’impose avec la manière, 4-2 face au Portugal, champion d’Europe en titre. Après sa défaite contre les Bleus,1-0, lors du premier match, l’Allemagne se relance dans ce championnat d’Europe.

Le Portugal avait pourtant ouvert le score grâce a Cristiano Ronaldo (15e minute) qui conclut un contre éclair mais derrière la machine s’est mise en route. Deux CSC (33, 35e) ont relancé l’Allemagne qui a ensuite recité son football et inscrit deux buts avec Havertz, 51e et Gosen, 60e. La réduction du score de Diogo Jota (67e) n’a rien changé. L’Allemagne s’impose 4-2 et se relance dans ce championnat d’Europe. A l’inverse, les Portugais loupent une occasion de se qualifier en huitième après le match nul de la france,1-1, contre la Hongrie.

Tout se jouera le 23 juin prochain lors de la troisième et dernière journée de la ^hase de groupe. L’Allemagne affronte la Hongrie et le Portugal, l’Equipe de France. Ces derniers s’annoncent bouillants.