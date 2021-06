Le premier match du groupe F, du groupe de la mort de cet Euro 2020 oppose le Portugal de Cristiano Ronaldo à la Hongrie qui a pu compter sur son public à Budapest. Un match important remporté par les Portugais, (0-3) avant le choc France – Allemagne à 21h.

Le Portugal a énormément souffert durant sa première rencontre à l’Euro 2020. En première période, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont buté sur un bloc hongrois compacte et solide. Un schéma de jeu qui a totalement annihilé les tentatives portugaises. En deuxième partie de rencontre, la physionomie de la rencontre a changé et la Hongrie s’est peu à peu projetée tout en conservant une excellente rigueur défensive. Le tournant du match a été le but non validé des locaux pour un hors-jeu, (79′). Démobilisés, les Hongrois sont rapidement passés de la joie à la déception et un enchaînement de désillusions. Quelques minutes plus tard, Raphael Guerreiro ouvre la marque alors que la Hongrie dominée cette phase de jeu, (84′). Ce but offre des boulevards aux Portugais qui en profitent pour inscrire deux buts supplémentaires en fin de rencontre. Cristiano Ronaldo s’offre un doublé, (87′, 92′). Il devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro. Cette victoire 0-3 offre les 3 points et la première place aux hommes de Fernando Santos.