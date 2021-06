Le premier choc dans la compétition qui s’est déroulé entre la France et l’Allemagne. Une rencontre disputée à l’extérieur, sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich pour nos Bleus. La bande à Didier Deschamps a fait le job en s’imposant sur la plus petite des marges, (1-0). La France lance son Euro par une magnifique victoire face à la Mannshaft.

La France et l’Allemagne nous ont offert du magnifique football ce mardi soir en pratiquant un football offensif, séduisant et varié. Les Bleus ont bien entamé la première mi-temps en résistant aux attaques allemandes tout en se projetant rapidement vers l’avant. Toujours efficaces en transitions, les Bleus ont fait mal en ouvrant la marque dès la 20ème minute. Lucas Hernandez déborde sur son côté et centre en première intention pour Kylian Mbappé. Mats Hummels est sur la trajectoire et met la balle au fond des filets en tentant de dégager. Scénario catastrophe pour le défenseur central de 32 ans du Borussia Dortmund.

La suite de la rencontre a été une succession d’action de part et d’autre. Devant au tableau d’affichage, l’équipe de France a logiquement laissé la balle à la Mannschaft qui a eu du mal à mettre à mal la solide défense. Les Allemands ne se sont offerts qu’une seule véritable occasion franche par l’intermédiaire de Serge Gnabry. Les Bleus auraient pu doubler la mise par deux fois mais par Mbappé puis Benzema (85′) mais le prodige parisien a été signalé hors-jeu par deux fois. La France l’emporte, (1-0), et frappe un grand coup dans ce groupe en prenant l’avantage sur l’un des grands favoris. Le Portugal et rejoint par l’EDF, seule la différence de buts les sépare.