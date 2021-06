Pour son deuxième match de poule contre la Hongrie (samedi 15h), l’Equipe de France affronte la Hongrie à Budapest. Un match important puisque les bleus peuvent obtenir leur ticket pour la phase à élimination directe.

Si l’Equipe de France s’est imposée 1-0 contre l’Allemagne, demain à 15h, elle se déplace en Hongrie, à la Puskas Arena de Budapest devant 65000 spectateur pour affronter les Hongrois, qui eux se sont inclinés, 3-0 contre le Portugal. Trois buts encaissés dans les dernières minutes du match. Ce ne sera donc pas un match facile pour les champions du monde 2018, Didier Deschamps en a conscience, c’est pourquoi il explique se méfier de cette sélection : « Sincèrement, quand on fait du sport, on ne fait pas de politique. Qu’il y ait une récupération… C’est un match de foot demain et les joueurs hongrois ne vont pas être animés par ça et nous non plus. Ça se joue sur 90 minutes et tout le reste ce n’est pas de notre ressort. On est là pour autre chose. Évidemment que l’appui du stade plein est un avantage. Cela les a aidés contre le Portugal. Jusqu’à la 80e minute, ils faisaient 0-0, ils avaient marqué le premier refusé pour hors-jeu. La Hongrie, c’est une équipe combattive et bien organisée. La présence d’un sélectionneur italien doit y être pour quelque chose. » Le sélectionneur devrait donc aligner le même onze qui s’est imposé contre l’Allemagne, 1-0, à Munich.

Les compositions probables :

France : Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Pogba, Kanté, Rabiot – Griezmann – Benzema, Mbappé.

Hongrie : Gulacsi – Botka, Orban, At. Szalai – Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola – Ad. Szalai, Sallai.