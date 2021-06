Les nouvelles sont très rassurantes concernant l’état de santé de Christian Eriksen. Le Danois s’est même permis de plaisanter au téléphone avec ses coéquipiers.

La frayeur du Parken Stadium de Copenhague samedi, après le malaise cardiaque de Christian Eriksen, est heureusement bien loin. Toujours à l’hôpital et sous la surveillance des médecins, le milieu offensif de l’Inter Milan a donné des nouvelles très rassurantes à ses coéquipiers ce lundi. Comme l’explique le sélectionneur Danois, Kasper Hjulmand, la star du pays a même retrouvé tout son sens de l’humour. « Il s’inquiétait pour nous. Il nous a demandé : ‘Comment allez-vous ? Je pense que vous êtes en moins bonne forme que moi ! Je suis maintenant prêt à m’entraîner !’ «

Même son de cloche du côté de l’agent du joueur, Martin Schoots, interrogé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. « On s’est eu hier matin au téléphone, je l’ai trouvé bien. Nous voulons savoir ce qui est arrivé, lui aussi : les médecins lui font des examens approfondis, on verra avec le temps. Il était heureux, parce qu’il a compris combien on l’aime. Il a reçu des messages du monde entier. Il a été particulièrement frappé par les gestes de l’Inter, pas seulement ses partenaires, qui lui ont tous demandé des nouvelles sur leur groupe WhatsApp, mais aussi les supporters. Christian n’abandonne pas. Maintenant, il doit simplement se reposer, avec sa femme et ses parents. Il restera en observation lundi, peut-être même mardi. Mais, dans tous les cas, il veut supporter ses partenaires contre la Belgique. »

De quoi donner du baume au cœur aux joueurs Danois, qui ont débuté l’Euro 2020 par une défaite (0-1) face à la Finlande.