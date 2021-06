Titulaire en sélection autrichienne, Marko Arnautovic tentera de créer l’exploit avec l’Autriche face à l’Italie ce samedi soir à 21h. Une confrontation difficile en huitièmes de finale pour l’attaquant du Shanghai Port Football Club. Présent en conférence de presse, il a été interrogé sur les performances de son homologue portugais, Cristiano Ronaldo.

Marko Arnautovic : « Quand on mentionne le nom de Cristiano Ronaldo, on ne parle pas d’un être humain. C’est tout. Que suis-je censé dire à ce sujet ? Il y a deux joueurs qui ne sont pas de ce monde. Ils viennent de loin et ne sont venus ici que pour un temps, pour réussir dans tous les Championnats et emporter tous les trophées avec eux. Et puis ils repartent. Ce sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.«