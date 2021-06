Présent en conférence de presse, Adrien Rabiot, a évoqué son coéquipier en club, Cristiano Ronaldo qui met déjà la pression sur l’Equipe de France avant de se rencontrer lors de la troisième journée de la phase de poule de l’Euro 2020.

L’Equipe de France fait partie du groupe F avec l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Adrien Rabiot et ses coéquipiers affronteront le champion d’Europe en titre, le Portugal qui pourra compter sur le quintuple ballon d’Or : Cristiano Ronaldo. Ce dernier joue avec Adrien Rabiot à la Juventus Turin, il a mis la pression sur le jeune milieu de terrain français comme il l’explique en conférence de presse : « Avec Cristiano Ronaldo, on s’était parlé après le dernier match de la Juve, on s’était donné rendez-vous pour ce France-Portugal. Il m’a dit qu’on avait une équipe très forte, solide, on parlait d’ailleurs beaucoup des Bleus au sein de la Juventus. Mais il m’a quand même dit : ‘Faites attention à nous. C’est un rendez-vous qu’il attend avec impatience. »

Le match entre le champion d’Europe et le vice champion d’Europe 2016 devenu champion du monde en 2018 aura lieu le 23 juin prochain.