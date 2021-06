Le Danemark s’impose largement, 4-1, contre la Russie lors du dernier match de poule du groupe B. Une victoire qui leur permet d’être en huitième de finale.

L’équation était simple pour les danois, il fallait s’imposer par deux buts d’écarts et espérer une victoire de la Belgique déjà en huitième contre la Finlande qui avait besoin d’un nul pour accéder à la phase à élimination directe. Mission accomplie puisque le Danemark s’impose 4-1 avec des buts de : Damsgaard (38e), Poulsen (59), Christensen (79e) et Mahele (82e), la réduction russe de Dzyuba à la 70e sur penalty ne changera rien. Dans le même temps, les diables rouges se sont imposés, 2-0 contre la Finlande. Les danois sont miraculés dans cet Euro et seront aux rendez-vous des huitièmes de finale.