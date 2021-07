Deuxième demi-finale de l’Euro 2020 ce soir à partir de 21 heures entre l’Angleterre et le Danemark. Voici les compos probables de cette rencontre.

Sur la pelouse de Wembley, les Anglais devraient se diriger vers un système qui marche en 4-5-1 avec Harry Kane en pointe et Raheem Sterling derrière lui avec Jadon Sancho et Mason Mount. La défense composée de Harry Maguire et John Stones ne bougera pas et l’Angleterre n’a pas encore encaissé le moindre but dans la compétition.