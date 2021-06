L’Allemagne est éliminée de l’Euro 2020 dès les huitièmes de finale par l’Angleterre (0-2). Le sélectionneur Joachim Low qui vivait sa dernière grande compétition est extrêmement déçu.

La rencontre a été délicate et peu emballante pendant la majorité des 90 minutes. Les hommes de Gareth Southgate ont suivi le plan à la lettre en jouant les transitions rapides laissant ainsi le jeu aux Allemands. Ces derniers ont été bloqués pendant une grande partie du match et notamment les latéraux si impressionnants lors de la rencontre face au Portugal. Le scénario se décante lors d’un final emballant lorsque l’inévitable Raheem Sterling ouvre le score, (75′). Le tournant du match est sans aucun doute le loupé de Thomas Muller à la 82ème. Le meneur du Bayern Munich aurait pu tout changer si sa frappe avait fini au fond des filets mais celle-ci manque le cadre. Les Allemands se lance alors à l’assaut mais sont cueillis à froid par Harry Kane, (86′), qui inscrit son tout premier but dans la compétition. La National Mannschaft est éliminée, Joachim Löw tire sa révérence sur une fin de compétition précoce.

Le sélectionneur, champion du monde 2014, Joachim Löw qui a annoncé son départ à la fin de championnat d’Europe est déçu et espérer une autre fin : « C’est une énorme déception pour nous tous. Nous espérions faire beaucoup plus lors de ce tournoi et nous croyions beaucoup en cette équipe. Dans des matchs comme celui-ci, il est impératif d’exploiter les quelques occasions qui se présentent. Timo Werner et Thomas Müller n’ont malheureusement pas pu marquer sur les occasions qu’ils ont eues, donc c’est assez pénible d’être éliminé. » Il sera remplacé par l’ancien entraineur du Bayern Munich Hansi Flick.